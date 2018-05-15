Ювелірний виробник про тренди-2018

Весна – час розквіту, оновлення і нових ювелірних прикрас. Свій погляд на традиції оновлення запропонувала Столична Ювелірна Фабрика ™ і презентувала 5 флагманських каблучок із нової колекції прикрас. Ці вироби сьогодні уособлюють слово "тренд".

Чому б і … так!

Рin – це в перекладі на англійську. Але дизайн стає таким популярним, що можете сміливо, не соромлячись, запитувати про такі в Інтернеті, ювелірних крамницях: "чи є у вас каблучка у вигляді шпильки чи булавки?". В Столичній Ювелірній Фабриці є, ми вже питали: комплект, який складається з каблучки, підвіси та сережок цієї форми. Поєднання білого золота і фіанітів вже стало універсальною формулою модних та практичних прикрас. Більш складний дизайн в цьому стилі - це дві класичних каблучки, об’єднані булавкою. Саме цю модель найчастіше питають в магазинах сьогодні.

Незамкненість

На фалангу, на великий палець, навіть браслети і сережки – незамкнені форми стають все популярнішими. Вам до вподоби незамкнені каблучки? Тоді Ви в тренді, тому що модниці зараз розкуповують їх з неймовірною швидкістю. Колекція універсальних каблучок від Столичної Ювелірної Фабрики - це більше 20 моделей незамкнених каблучок із золота та срібла. Від широких масивних прикрас до мініатюрних каблучок на фалангу – обирайте свій варіант. Лідер продажу - каблучка з чорною емаллю, а також каблучка в стилі мінімалізм із білого та червоного золота на фалангу. До речі, такі каблучки можна носити і на великому пальці, адже розмір універсальний.

Діаманти назавжди!

Кожна нова колекція ювелірних прикрас супроводжується виходом оновленої лінії виробів із діамантами. Це як традиція на модних показах: вкінці завжди виходить наречена, який би одяг не показували до цього. В ювелірному показі з іншими каблучками виходить колекція каблучок з діамантами. Сьогодні цінність прикраси із діамантом вже не залежить від бажаних характеристик вставки каменю, тому виробники провели глобальну роботу над дизайном. Класичні дизайни виглядають як нові, завдяки використанню комбінацій золота різного кольору в одній прикрасі. Зараз використовують нестандартні способи закріплення дорогоцінних каменів, а в прикрасах "на кожен день" поєднують діаманти і сапфіри. Нова колекція забороняє стримувати себе і свою пристрасть до дорогоцінного каміння.

Шукачі перлів

Хіт продажу – незамкнута каблучка з білою та чорною перлинами різного розміру. Таку прикрасу можна поєднувати з сережками-пусетами з такими самими різнокольоровими перлами. Більш складну композицію реалізували в Столичній Ювелірній Фабриці в каблучці, де дві перлини розміщуються асиметрично на сторонах золотої каблучки. Для прихильників класичного мінімалізму була презентована каблучка з однією перлиною, але для замовлення вона доступна в трьох кольорах золота.

Корона для королеви

Якщо у Вас досі немає каблучки-корони, то зараз найкращий час для покупки. Чому? Наприклад, тому що Столична Ювелірна Фабрика підготувала оновлену колекцію каблучок у вигляді корон, діадем і тіар із золота та срібла. Таку прикрасу можна носити на верхніх фалангах, поєднувати із обручкою, а можна носити на мізинці. Золоту каблучку-корону навіть дарують на заручини, замість традиційних кілець із одним каменем посередині. Важко пригадати прикрасу, яка стала настільки ж культовою, якими сьогодні є ці королівські прикраси.