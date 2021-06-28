Власти намерены защитить ключевую инфраструктуры от артиллерийских угроз дальнего действия, которые может нанести Северная Корея. Комитет во главе с министром обороны одобрил проект в понедельник, 28 июня.
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Южная Корея планирует разработать собственный "Железный купол"
Согласно утвержденному плану, создание южнокорейского "Железного купола" обойдется в 2,89 триллиона вон – это более 2,5 миллиарда долларов. Реалиазация должна начаться в 2022 году. Разработчики планируют полностью завершить протиоборонний комплекс в 2035 году.
Проект создан для защиты системы перехватчиков с помощью наших собственных технологий, чтобы повысить наши возможности по противодействию угрозам артиллерии дальнего действия,
– сообщили в Администрации программы оборонных закупок (DAPA – 24 канал).
Министерство обороны еще в 2020 году обещало построить такие системы в долгосрочной перспективе. Соответствующая разработка должна помочь защитить:
- основные объекты в Южной Корее;
- военную инфраструктуру;
- систему безопасности.
Известно, что КНДР разместила около 1 тысячи артиллерийских орудий у линии, которая делит две Кореи. В частности, на границе сосредоточены 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня. Военные считают, что оружие нацелено непосредственно на Сеул и другие мегаполисы.
Что такое "Железный купол"?
Это мощная система противовоздушной обороны, которую разработали в Израиле. Она способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 километров в сторону населенных пунктов.
Главной целью комплекса является защита гражданского населения на юге и севере Израиля от обстрелов.
В мае произошло очередное обострение конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС. С Сектора Газа выпустили тысячи ракет, многие из которых система "Железный купол" смогла перехватить.