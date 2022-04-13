Она передаст Украине нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов).

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Южная Корея передаст Украине военную помощь

Так, Сеул готовится прислать в Украину бронежилеты, шлемы, медикаменты и пищевые продукты, готовые к употреблению. Отправка планируется уже на следующей неделе.

Южная Корея планирует отправить новые поставки гражданскими рейсами в Европу поэтапно до конца апреля, а Сеул и Киев уточняют детали относительно запланированной доставки.

Несмотря на призывы Киева о поддержке оружием, Сеул утверждает, что есть "ограничения" по отправке оружия в Украину. Об этом заявил министр обороны Су Ук во время телефонных разговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Сеулу с просьбой о поддержке военной техники, чтобы помочь своей стране бороться с российской агрессией.

Зеленский начал с того, что Россия напала на Украину, имея преимущество в военной силе. При этом он обратил внимание на то, что Россия не собирается останавливаться, и дальше может пойти и в Азию и представлять угрозу для всего мира.

Президент попросил помочь с оружием, и призвал вводить и усиливать новые санкции против России, чтобы давить на нее.

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