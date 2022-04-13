Зеленський розпочав з того, що Росія напала на Україну, маючи перевагу в військовій силі. При цьому він звернув увагу на те, що Росія не збирається зупинятись, й далі може піти й в Азію і становити загрозу для всього світу.

Президент попросив допомогти зі зброєю, й закликав вводити та посилювати нові санкції проти Росії, щоб тиснути на неї.

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