Вона передасть Україні нелетальну допомогу на суму 2 мільярди вон (1,6 мільйона доларів).
Зауважте Повернення тетріса: Південна Корея заборонила експорт електроніки в Росію й Білорусь
Південна Корея передасть Україні військову допомогу
Так, Сеул готується надіслати в Україну бронежилети, шоломи, медикаменти та харчові продукти, готові до вживання. Відправка планується вже наступного тижня.
Південна Корея планує відправити нові поставки цивільними рейсами до Європи поетапно до кінця квітня, а Сеул і Київ уточнюють деталі щодо запланованої доставки.
Попри заклики Києва про підтримку зброєю, Сеул стверджує, що є "обмеження" щодо відправлення зброї в Україну. Про це заявив міністр оборони Су Ук під час телефонних розмов з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Зеленський звернувся до парламенту Південної Кореї
11 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до Сеула з проханням про підтримку військової техніки, щоб допомогти своїй країні боротися з російською агресією.
Зеленський розпочав з того, що Росія напала на Україну, маючи перевагу в військовій силі. При цьому він звернув увагу на те, що Росія не збирається зупинятись, й далі може піти й в Азію і становити загрозу для всього світу.
Президент попросив допомогти зі зброєю, й закликав вводити та посилювати нові санкції проти Росії, щоб тиснути на неї.
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