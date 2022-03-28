Уряд Південної Кореї погодив обмеження постачання електроніки у Росію та Білорусь через агресію проти України. Тепер ці країни будуть змушені "імпортозаміщати" електроніку.

Читайте також Anonymous хакнули російське пропагандистське ТБ – обіцяють злити 870 гігабайтів даних

Санкції проти агресорів

У перелік товарів, які не постачатимуть у Росію та Білорусь, потрапили 57 найменувань. Йдеться про напівпровідники, чіпи, мікросхеми та комп'ютери.

Таким чином, Росії та Білорусі доведеться спробувати виготовляти електроніку своїми силами. Успішність цієї затії далеко за межею фантастики.