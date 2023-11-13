Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый по результатам рабочего визита в Южную Корею, информирует 24 Канал.

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Есть хороший контакт с производителями дронов. Связываем их с нашими изготовителями. Дронов будет больше, и они будут высшего качества,

– сказал Садовый.

Мэр отметил, что корейский бизнес заинтересован инвестировать в Украину. В частности, во Львове планируют создать еще один индустриальный парк – "за корейские деньги, для корейского бизнеса".

Инвестиции важны

Кроме того, при поддержке южнокорейских партнеров на базе больницы Святого Луки построят еще одно медучреждение.

Андрей Садовый подчеркнул, что Южная Корея поддерживает Украину, понимая, что Украине важно противостоять России, которая сотрудничает с КНДР.

А также отметил, что такие зарубежные визиты очень важны для привлечения инвестиций в Украину.