Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как отреагировали в Сеуле?

В Южной Корее отвергли обвинения и заявили, что сделать вывод о нарушении санкций только на основе приведенных Украиной данных пока невозможно.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Кан Ю Чжон подчеркнула, что Сеул после начала полномасштабного вторжения России соблюдает международные санкции и собственный экспортный контроль в отношении Москвы.

По ее словам, на основе информации о конкретных операциях, обнародованной украинской стороной, невозможно установить все обстоятельства, в частности стороны сделок, происхождение груза и его конечного покупателя.

В Сеуле также заявили, что подобные публичные обвинения могут нанести ущерб международному доверию к Южной Корее.

В то же время южнокорейские власти сообщили, что проверяют обстоятельства поставок и примут необходимые меры, если будет установлено нарушение санкционного или экспортного законодательства.

Отдельно в администрации президента Южной Кореи отметили, что официальная статистика торговли за период с августа 2025 года по август 2026 года не фиксирует экспорт из страны в Россию дизельного топлива, бензина или авиационного топлива.

Что заявили в Украине?

Накануне уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Россия в июле и августе импортировала более 176 тысяч тонн нефтепродуктов из Южной Кореи. В августе корейские поставки составили около 31% российского импорта топлива.

Власюк сослался на анализ портовых записей и движения судов. Согласно этим данным, топливо загружали на семь танкеров в южнокорейских портах, после чего они совершили 14 рейсов на российский Дальний Восток.

В Украине отмечали, что поставки происходили на фоне значительных потерь российской нефтеперерабатывающей отрасли из-за ударов украинских дронов. Этот импорт позволил России частично компенсировать сокращение собственных мощностей по переработке нефти.