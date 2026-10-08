Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як відповіли в Сеулі?

У Південній Кореї відкинули звинувачення та заявили, що зробити висновок про порушення санкцій лише на основі наведених Україною даних наразі неможливо.

Речниця президента Південної Кореї Кан Ю Чжон наголосила, що Сеул після початку повномасштабного вторгнення Росії дотримується міжнародних санкцій та власного експортного контролю щодо Москви.

За її словами, на основі інформації про конкретні операції, яку оприлюднила українська сторона, неможливо встановити всі обставини, зокрема сторони угод, походження вантажу та його кінцевого покупця.

У Сеулі також заявили, що подібні публічні звинувачення можуть завдати шкоди міжнародній довірі до Південної Кореї.

Водночас південнокорейська влада повідомила, що перевіряє обставини поставок і вживатиме необхідних заходів, якщо буде встановлено порушення санкційного або експортного законодавства.

Окремо в адміністрації президента Південної Кореї зазначили, що офіційна статистика торгівлі за період із серпня 2025 року до серпня 2026 року не фіксує експорту з країни до Росії дизельного пального, бензину чи авіаційного пального.

Що заявили в Україні?

Напередодні уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Росія у липні та серпні імпортувала понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів із Південної Кореї. У серпні корейські поставки становили близько 31% російського імпорту пального.

Власюк послався на аналіз портових записів і руху суден. Згідно з цими даними, пальне завантажували на сім танкерів у південнокорейських портах, після чого вони здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу.

В Україні наголошували, що поставки відбувалися на тлі значних втрат російської нафтопереробної галузі через удари українських дронів. Цей імпорт дозволив Росії частково компенсувати скорочення власних потужностей із переробки нафти.