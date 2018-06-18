Южная Корея начинает военные учения вблизи спорных островов, Япония протестует

В Южной Корее анонсировали проведение военных учений вблизи островов Лианкур. Это – спорная территория между Японией и Южной Кореей.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

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Для участия в учениях южнокорейское военное командование мобилизует шесть военных кораблей, а также семь самолетов. Кроме того, подразделение южнокорейской морской пехоты будет практиковать посадку на островах, чтобы отбить любую попытку иностранных сил вторгнуться на контролируемые Южной Кореей острова.

Отмечается, что на острова также претендует Япония. В Токио уже выразили протест в связи с южнокорейскими учениями.

Добавим, что архипелаг скалистых островов Лианкур расположен в западной части Японского моря. Япония включила острова в состав своей державы в начале XX века. После Второй мировой войны они отошли Южной Корее. Однако Япония считает их "исконной японской территорией".

Напомним, в апреле Япония выразила ноту протеста Южной Кореи из-за десерта, на котором были изображены острова Лианкур. На десерте, который должны были подавать на встрече южнокорейского президента и лидера КНДР, повара разместили шоколадные пластины, имеющие форму Корейского полуострова. К ним добавили острова Лианкур, которые являются спорной территорией между Японией и Южной Кореей.