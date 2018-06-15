Южная Корея и КНДР начали возобновлять контакты военных

Во время переговоров стороны обсудили демилитаризацию пограничного села Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "вражеских действий" вдоль границы.

Об этом информирует УНИАН.

В отношениях между КНДР и Южной Кореей снова наметилось потепление. В четверг, 14 июня, делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет.

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По некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия. Так, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи.

Переговоры на уровне министерств обороны обеих стран тоже не были согласованы. Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения относительно этих вопросов, говорится в совместном пресс-релизе.