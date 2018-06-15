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Південна Корея і КНДР почали відновлювати контакти військових

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Південна Корея і КНДР почали відновлювати контакти військових
Південна Корея і КНДР почали відновлювати контакти військових / reuters.com

Під час переговорів сторони обговорили демілітаризацію прикордонного села Пханмунджом на "випробувальний термін", а також припинення "ворожих дій" вздовж кордону.

Про це інформує "Уніан". 

У відносинах між КНДР і Південною Кореєю знову намітилося потепління. У четвер, 14 червня, делегації двох країн уклали угоду про поновлення військової комунікації. Це сталося вперше за 11 років.

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В ході переговорів сторони обговорили демілітаризацію прикордонного села Пханмунджом на "випробувальний термін", а також припинення "ворожих дій" вздовж корейсько-корейського кордону.

У деяких питаннях сторонам не вдалося досягти згоди. Так, делегації не змогли домовитися про встановлення каналів зв'язку між представниками військового керівництва КНДР і Південної Кореї.

Переговори на рівні міністерств оборони обох країн також не були погоджені. Однак сторони домовилися надалі працювати над пошуком рішення з цих питань, говориться в спільному прес-релізі.

Теги: Новини політики війна КНДР Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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