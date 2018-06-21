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Южная Корея объявила об окончании вражды с КНДР

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Южная Корея объявила об окончании вражды с КНДР
Южная Корея объявила об окончании вражды с КНДР / ru.reuters.com

Президент Южной Кореи отметил, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что "на полуострове больше нет войны".

Об этом сообщает Yonhap News.

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с Северной Кореей.

По его словам, после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, Сеул объявил об окончании вражды между Северной и Южной Кореей. Он также отметил, что КНДР работают над полной денуклеаризацией, а Южная Корея и США приостановили совместные военные учения на Корейском полуострове. Президент Южной Кореи подчеркнул, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян пообещали миру, что "на полуострове больше нет войны".

Что такое денуклеаризация?
Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.

Теги: Новости политики Южная Корея КНДР
Источник: 24 Канал
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