Південна Корея оголосила про закінчення ворожнечі з КНДР
Президент Південної Кореї наголосив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що "на півострові більше немає війни".
Про це інформує Yonhap News.
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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив про закінчення ворожнечі з Північною Кореєю.
За його словами, після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа в Сінгапурі, Сеул оголосив про закінчення ворожнечі між Північною і Південною Кореєю. Він також наголосив, що КНДР працюють над повною денуклеаризацією, а Південна Корея і США призупинили спільні військові навчання на Корейському півострові. Президент Південної Кореї підкреслив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що "на півострові більше немає війни".
Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.