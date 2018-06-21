Південна Корея оголосила про закінчення ворожнечі з КНДР

Президент Південної Кореї наголосив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що "на півострові більше немає війни".

Про це інформує Yonhap News.

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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив про закінчення ворожнечі з Північною Кореєю.

За його словами, після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа в Сінгапурі, Сеул оголосив про закінчення ворожнечі між Північною і Південною Кореєю. Він також наголосив, що КНДР працюють над повною денуклеаризацією, а Південна Корея і США призупинили спільні військові навчання на Корейському півострові. Президент Південної Кореї підкреслив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що "на півострові більше немає війни".

Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.