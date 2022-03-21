Согласно информации, на Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи.

Важно ВСУ уничтожили 4 из 10 армий России: 5 авиаполков, 11 батальонов танков, 34 бронебатальона

Кроме того, российские оккупанты пытаются осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.

"Сохраняем спокойствие! Вместе победим! Слава Украине", – добавили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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