В то же время, несмотря на согласованные зеленые коридоры, оккупанты не соблюдают режим тишины.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в одном из городов, из которого проводят эвакуацию, взрывы слышны каждые десять минут. Речь идет о южной части Рубежного.

Эвакуация происходит под взрывы

Обстрелы этого района проходят с вечера. В центральной части города продолжаются. Тем не менее, мы эвакуируем рубежан, пока остается такая возможность. Завозим гуманитарку, питьевую и техническую воду,

– рассказал Гайдай.

В области пытаются починить и восстановить коммуникации. Так что коммунальщикам приходится работать под огнем.

Ремонтные бригады восстанавливают газотранспортную инфраструктуру, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов. Без полного и частичного газоснабжения остаются 36 населенных пунктов.

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