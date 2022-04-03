Водночас попри погоджені зелені коридори, окупанти не дотримуються режиму тиші.

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Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в одному з міст, з якого здійснюють евакуацію, вибухи чутно кожні десять хвилин. Йдеться про південну частину Рубіжного.

Евакуація відбувається під вибухи

Обстріли цього району відбуваються з вечора. В центральній частині міста тривають. Тим не менше, ми евакуйовуємо рубіжан допоки залишається така можливість. Завозимо гуманітарну, питну і технічну воду,

– розповів Гайдай.

В області намагаються полагодити та відновити комунікації. Тож комунальникам доводиться працювати під вогнем.

Ремонтні бригади відновлюють газотранспортну інфраструктуру, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Без повного та часткового газопостачання залишаються 36 населених пунктів.

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