Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. 10 автобусів призначені для евакуації маріупольців і мешканців Бердянська.

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7 автобусів спробують дістатись самого Маріуполя

Якщо автобуси не пропустять в місто, ми просимо людей пройти до блокпосту на в'їзді до міста. Там вони вас чекатимуть,

– зазначила Верещук.

Ще 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у сіпроводі представників Червоного Хреста.

Зверніть увагу! Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна дістатись власним автомобільним транспортом.

З яких міст ще планують евакуацію:

Сєвєвродонецьк,

Попасна,

Лисичанськ,

Рубіжне,

селище Нижнє Луганської області.

Щоб розпочати евакуацію, українська сторона чекає на режим припинення вогню окупантів.

Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу за 3 квітня