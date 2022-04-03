Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. 10 автобусів призначені для евакуації маріупольців і мешканців Бердянська.
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7 автобусів спробують дістатись самого Маріуполя
Якщо автобуси не пропустять в місто, ми просимо людей пройти до блокпосту на в'їзді до міста. Там вони вас чекатимуть,
– зазначила Верещук.
Ще 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у сіпроводі представників Червоного Хреста.
З яких міст ще планують евакуацію:
- Сєвєвродонецьк,
- Попасна,
- Лисичанськ,
- Рубіжне,
- селище Нижнє Луганської області.
Щоб розпочати евакуацію, українська сторона чекає на режим припинення вогню окупантів.
Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу за 3 квітня