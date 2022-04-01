Маріупольська міська рада наголосила на неможливості будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами.

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Народні обранці з Маріуполя оприлюднили важливе звернення

Місцеві депутати провели позачергову сесію та закликали міжнародну спільноту консолідувати свої зусилля для того, щоб до міста можна було доставити міжнародну гуманітарну допомогу, а також організувати масштабну евакуацію. Крім того, вони виступили з пропозицією, щодо визнання дій Росії на території України, в тому числі в Маріуполі, як геноциду українського народу.

Крім того, депутати закликають світову спільноту визнати президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, а дії армії ворога – воєнними злочинами. Також народні обранці впевнено засудили блокування гуманітарних конвоїв, планів місцевої та центральної влади щодо евакуації цивільних, а також – масову депортацію людей з Маріуполя до держави-агресора.

Вони додали, що єдиною владою у Маріуполі на місцевому рівні, яка має легітимні повноваження, залишаються обрані на офіційних та законних виборах мер та депутати міської ради. Крім того, вони розкритикували та відкинули усі можливі варіанти співпраці з російськими військовими або колаборантами, які зрадили свою країну. Своє звернення вони завершили наступними словами: "Наголошуємо, Маріуполь був, є і залишається українським містом".

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