Мариупольский городской совет отметил невозможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами.

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Народные избранники из Мариуполя обнародовали важное обращение

Местные депутаты провели внеочередную сессию и призвали международное сообщество консолидировать свои усилия, чтобы в город можно было доставить международную гуманитарную помощь, а также организовать масштабную эвакуацию. Кроме того, они выступили с предложением о признании действий России на территории Украины, в том числе в Мариуполе, как геноцид украинского народа.

Кроме того, депутаты призывают мировое сообщество признать президента России Владимира Путина военным преступником , а действия армии врага – военными преступлениями. Также народные избранники уверенно осудили блокирование гуманитарных конвоев, планов местных и центральных властей по эвакуации гражданских, а также – массовую депортацию людей из Мариуполя в государство-агрессор.

Они добавили, что единственными властями в Мариуполе на местном уровне, имеющими легитимные полномочия, остаются избранные на официальных и законных выборах мэр и депутаты городского совета. Кроме того, они раскритиковали и отвергли все возможные варианты сотрудничества с российскими военными или коллаборантами, предавшими свою страну. Свое обращение они завершили следующими словами: "Отмечаем, Мариуполь был, есть и остается украинским городом".