Журналисты "Телевидения Торонто" выяснили, что говорящий на видео человек оказался предателем-киевлянином. Он еще в 2014 году сбежал в так называемую ЛНР.

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Это бывший киевлянин Алексей Селиванов. Давний предатель и любитель "русского мира", который всю жизнь играл в "казачество" и даже вел детский кружок на Борщаговке. В разные периоды работал в Минобороны в Минобразования регионала Табачника. Сам Сливанов с 2014 года являлся сотрудником так называемого "МВД ЛНР",

– отметили журналисты.

Оккупанты неоднократно распространяли фейки об Энергодаре. Раньше они уже пытались убедить в том, что якобы в оккупированном Энергодаре жизнь налаживается.