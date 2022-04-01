Журналісти "Телебачення Торонто" з'ясували, що людина, яка говорить на відео, виявилася зрадником-киянином. Він ще 2014 року втік у так звану ЛНР.

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Це колишній киянин Олексій Селіванов. Давній зрадник і любитель "руського міра", який все життя грався в "казачество" та навіть вів дитячий гурток на Борщагівці. В різні періоди працював в Міноборони в Міносвіти регіонала Табачника. Сам Сліванов з 2014 року був співробітником так званого "МВД ЛНР",

– зазначили журналісти.

Окупанти неодноразово поширювали фейки про Енергодар. Раніше вони вже намагалися переконати у тому, що нібито в окупованому Енергодарі життя налагоджується.

