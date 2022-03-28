Окупанти вигадують все нові і нові фейки. Про це повідомив Сергій Лещенко на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Окупанти створили телеграм-канал

Російські окупанти створили телегра-канал "Енергодар сьогодні". За словами Сергія Лещенка, таким чином вони намагються переконати місцевих мешканців у незворотності процесу окупації.

Зокрема у цьому каналі поширили інформацію про "створення загонів", які нібито мають контролювати порядок у місті. Наприклад, там є інформація про "зїзд міжнародного союзу запорізьких козаків", на якому вони вирішили фактично виконувати функції МВС у місті.

Однак Лещенко наголосив, що єдиним легітимним органом МВС у місті є поліція, тому самопроголошені "отамани", як і зрадник від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик, який працює з окупантами, не є законними.