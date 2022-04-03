Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. 10 автобусов предназначены для эвакуации мариупольцев и жителей Бердянска.

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7 автобусов попытаются добраться до самого Мариуполя

Если автобусы не пропустят в город, мы попросим людей пройти к блокпосту на въезде в город. Там они вас будут ждать,

– отметила Верещук.

Еще 7 автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении представителей Красного Креста.

Обратите внимание! Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно добраться собственным автомобильным транспортом.

Из каких городов еще планируют эвакуацию:

Северодонецк,

Попасная,

Лисичанск,

Рубежное,

поселок Нижнее Луганской области.

Чтобы начать эвакуацию, украинская сторона ждет режим прекращения огня оккупантов.

Следует посмотреть: утреннее сведения Генштаба за 3 апреля