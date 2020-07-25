В Южной Корее бушуют ураганный ветер и наводнения: непогода унесла жизни пяти человек – фото
Южная Корея страдает от мощной непогоды. Сильные ливни привели к наводнению в южных регионах Республики Корея. По меньшей мере пять человек погибли, еще четверо пострадали от ураганного ветра.
Больше всего пострадали от ударов стихии города Пусан и Ульсан, где за час выпадало более 80 миллиметров осадков. Об этом сообщает Yonhap.
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Дожди вызвали многочисленные подтопления и оползни, превратив ряд городских улиц в реки. Известно, что три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный тоннель в Пусане.
Спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. В столичной провинции Кёнгидо более 1,1 тысячи домов остались без электричества.
Город Пусан, который больше всего страдает от непогоды: карта
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