Южная Корея страдает от мощной непогоды. Сильные ливни привели к наводнению в южных регионах Республики Корея. По меньшей мере пять человек погибли, еще четверо пострадали от ураганного ветра.

Больше всего пострадали от ударов стихии города Пусан и Ульсан, где за час выпадало более 80 миллиметров осадков. Об этом сообщает Yonhap.

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Дожди вызвали многочисленные подтопления и оползни, превратив ряд городских улиц в реки. Известно, что три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный тоннель в Пусане.

Спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. В столичной провинции Кёнгидо более 1,1 тысячи домов остались без электричества.

Город Пусан, который больше всего страдает от непогоды: карта

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"South Korea's Osaka" Busan (Busan), Seoul "Busan people's quickness" that no one can imagine is Hot Topic.

● Heavy rains have flooded the sewage. Muddy water also flowed into Bu…

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