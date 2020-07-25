Південна Корея потерпає від потужної негоди. Сильні зливи призвели до повені у південних регіонах Республіки Корея. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще четверо постраждали від ураганного вітру.

Найбільш постраждали від ударів стихії міста Бусан і Ульсан, де за годину випадало понад 80 міліметрів опадів. Про це повідомляє Yonhap.

Важливо Негода та пожежна небезпека: синоптики розповіли про погоду на вихідних

Дощі викликали численні підтоплення та зсуви, перетворивши низку міських вулиць на річки. Відомо, що три людини загинули у своїх машинах, коли вода затопила підземний автомобільний тунель в Пусані.

Рятувальникам вдалося евакуювати понад 200 людей. У столичній провінції Кьонгідо понад 1,1 тисячі будинків залишилися без електрики.

Місто Бусан, що найбільше потерпає від негоди: карта

Масштабна негода у Південній Кореї: дивіться відео

"South Korea's Osaka" Busan (Busan), Seoul "Busan people's quickness" that no one can imagine is Hot Topic.

● Heavy rains have flooded the sewage. Muddy water also flowed into Bu…

⇒Read More: https://t.co/iOeEIRQbNz pic.twitter.com/6qv3iMDkci — KpopCeleb (@kpopceleb) July 25, 2020