У Південній Кореї вирує ураганний вітер та повені: негода забрала життя п'яти осіб – фото, відео
Південна Корея потерпає від потужної негоди. Сильні зливи призвели до повені у південних регіонах Республіки Корея. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще четверо постраждали від ураганного вітру.
Найбільш постраждали від ударів стихії міста Бусан і Ульсан, де за годину випадало понад 80 міліметрів опадів. Про це повідомляє Yonhap.
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Дощі викликали численні підтоплення та зсуви, перетворивши низку міських вулиць на річки. Відомо, що три людини загинули у своїх машинах, коли вода затопила підземний автомобільний тунель в Пусані.
Рятувальникам вдалося евакуювати понад 200 людей. У столичній провінції Кьонгідо понад 1,1 тисячі будинків залишилися без електрики.
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