В Южной Корее возобновили обучение: видео, как подготовили школы

В Южной Корее возобновляют учебу после карантина, но пока – только в старших классах и университетах. Уроки в школах должны были начаться еще после 11 мая.

Впрочем, из-за вспышки заражений в Сеуле возобновление обучения перенесли на неделю, сообщает Bloomberg.

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Накануне в школах провели дезинфекцию и расставили парты на безопасное расстояние.

Власть начала возобновлять учебу со старших классов, так как ученики должны успеть подготовиться ко вступительным экзаменам в университеты. А вот младшие школьники вернутся в школы уже в конце мая.

Мы продезинфицировали классы перед возвращением учеников. Мы действуем в соответствии со списком предписаний, которые мы должны соблюдать, чтобы должным образом принять учеников в школе,

– рассказал заместитель директора школы в Йеуйдо Нам Сук-Юн.

Также известно, что с 20 мая в Южной Корее открылись и университеты. Студенты должны соблюдать жесткие правила, чтобы предотвратить распространение вируса.

Смотрите видео: в школах Южной Кореи началось обучение