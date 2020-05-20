У Південній Кореї відновили навчання: відео, як підготували школи

У Південній Кореї відновлюють навчання після карантину, але поки – лише у старших класах та університетах. Уроки в школах мали розпочатися ще після 11 травня.

Втім, через спалах заражень в Сеулі відновлення навчання перенесли на тиждень, повідомляє Bloomberg.

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Напередодні в школах провели дезінфекцію і розставили парти на безпечну відстань.

Влада почала відновлювати навчання зі старших класів, адже учні повинні встигнути підготуватися до вступних іспитів до університетів. А от молодші школярі повернуться до шкіл вже наприкінці травня.

Ми продезінфікували класи перед поверенням учнів. Ми діємо відповідно до списку приписів, яких ми маємо дотримуватися, щоби належним чином прийняти учнів у школі,

– розповів заступник директора школи в Єуйдо Нам Сук-Юн.

Також відомо, що з 20 травня в Південній Кореї відкрилися і університети. Студенти мають дотримуватися жорстких правил, щоб запобігти поширенню вірусу.

Дивіться відео: у школах Південної Кореї почалося навчання