У Південній Кореї відновили навчання: відео, як підготували школи
У Південній Кореї відновлюють навчання після карантину, але поки – лише у старших класах та університетах. Уроки в школах мали розпочатися ще після 11 травня.
Втім, через спалах заражень в Сеулі відновлення навчання перенесли на тиждень, повідомляє Bloomberg.
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Напередодні в школах провели дезінфекцію і розставили парти на безпечну відстань.
Влада почала відновлювати навчання зі старших класів, адже учні повинні встигнути підготуватися до вступних іспитів до університетів. А от молодші школярі повернуться до шкіл вже наприкінці травня.
Ми продезінфікували класи перед поверенням учнів. Ми діємо відповідно до списку приписів, яких ми маємо дотримуватися, щоби належним чином прийняти учнів у школі,
– розповів заступник директора школи в Єуйдо Нам Сук-Юн.
Також відомо, що з 20 травня в Південній Кореї відкрилися і університети. Студенти мають дотримуватися жорстких правил, щоб запобігти поширенню вірусу.
Дивіться відео: у школах Південної Кореї почалося навчання