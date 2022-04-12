На юге Украины еще существует большая опасность ракетных атак по объектам инфраструктуры. Враг пытается улучшить свои позиции и сохранить контроль над границей Николаевской и Херсонской областей. Замысел россиянам не удается – наши герои уверенно удерживают отбитые территории.

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Ликвидация оккупантов и техники

В течение суток наши защитники уничтожили 12 оккупантов. Также к потерям врага добавилось 11 единиц боевой техники: 3 беспилотника, 2 самоходные артиллерийские установки "Град" и автомобильная техника.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить вражеский полевой склад боеприпасов.

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