На півдні України ще існує велика небезпека ракетних атак по об'єктах інфраструктури. Ворог намагається покращити свої позиції та зберегти контроль над кордоном Миколаївської та Херсонської областей. Задум росіянам не вдається – наші герої впевнено утримують відбиті території.

Читайте також Перед війною у ФСБ Росії був окремий відділ на кожну область України: плани були грандіозними

Ліквідація окупантів та техніки

Впродовж доби наші захисники знищили 12 окупантів. Також до втрат ворога додалося 11 одиниць бойової техніки: 3 безпілотники, 2 самохідні артилерійські установки, "Град" та автомобільна техніка.

Окрім того, ЗСУ вдалося знищити ворожий польовий склад боєприпасів.

Дивіться також – Пляшка та камера Canon: огляд російського Орлан-10