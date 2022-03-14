Полномасштабная война России против Украины негативно влияет на работу Южного горнообогатительного комбината. Из-за блокировки акватории Черного моря Южный ГОК не имеет возможности отправлять железорудный концентрат потребителям в Азию и Северную Африку. Железная дорога – это единственный способ отгрузки материалов в Европу.

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Значительное ограничение со сбытом продукции заставили ЮГОК снизить загрузку производственных мощностей. Комбинат временно приостановил несколько технологических секций обогатительного передела. Часть производимого концентрата предприятие отгружает на внутренний склад.

Предприятие мобилизовало ресурсы для обеспечения производственного процесса. В штатном режиме работают технологические переделы – от добычи руды до складирования хвостов.

Я благодарен коллективу комбината, который, несмотря на сложности, выполняет свои функциональные обязанности. Это убедительно свидетельствует о том, что сотрудники предприятия – сплоченная и крепкая команда. Уверен, что мы достойно пройдем это испытание и станем еще сильнее. Я верю в победу Украины над врагом и успешное будущее для каждого из нас,

– поделился генеральный директор Южного ГОКа Константин Федин.

Несмотря на сложные обстоятельства, ЮГОК обеспечивает неукоснительное выполнение трех основных приоритетов:

сохранение жизни и здоровья работников;

обеспечение стабильной работы компании;

регулярная выплата заработной платы.

Защитные сооружения комбината находятся в исправном состоянии. Хранилища готовы разместить рабочую смену предприятия и жителей ближайших домов микрорайона Южный. Помещения снабжены водой и сухим пайком, предусмотрена возможность использования мобильного Интернета.

Накопленный запас прочности позволяет комбинату реализовывать важные для производства инвестиционные программы. В частности, ЮГОК продолжает капитальный ремонт зданий цехов дробления и обогащения. Предприятие также ведет реконструкцию действующих и строительство нового хвостохранилища.

Перед персоналом Южный ГОК выполняет финансовые обязательства:

в полном объеме начисляет работникам заработную плату;

деньги на банковский счет рабочих поступают в установленные законодательством Украины сроки.

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