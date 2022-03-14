Повномасштабна війна Росії проти України негативно впливає на роботу Південного гірничо-збагачувального комбінату. Через блокування акваторії Чорного моря Південний ГЗК не має можливості відправляти залізорудний концентрат споживачам до Азії та Північної Африки. Залізниця – це єдиний спосіб відвантаження матеріалів до Європи.

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Значне обмеження зі збутом продукції змусили ПІВДГЗК знизити завантаження виробничих потужностей. Комбінат тимчасово зупинив декілька технологічних секцій збагачувального переділу. Частину виробленого концентрату підприємство відвантажує на внутрішній склад.

Підприємство мобілізувало ресурси для забезпечення виробничого процесу. У штатному режимі працюють технологічні переділи – від видобутку руди до складування хвостів.

Я вдячний колективу комбінату, який, незважаючи на складнощі, виконує свої функціональні обов'язки. Це переконливо свідчить, що співробітники підприємства – згуртована та міцна команда. Впевнений, що ми гідно пройдемо це випробування та станемо ще сильнішими. Я вірю у перемогу України над ворогом та успішне майбутнє для кожного з нас,

– поділився генеральний директор Південного ГЗК Костянтин Федін.

Попри складні обставини Південний ГЗК забезпечує неухильне виконання трьох основних пріоритетів:

збереження життя та здоров'я працівників;

забезпечення стабільної роботи підприємства;

регулярна виплата заробітної плати.

Захисні споруди комбінату перебувають у справному стані. Сховища готові розмістити робочу зміну підприємства та мешканців найближчих будинків мікрорайону Південний. Приміщення забезпечені водою та сухим пайком, передбачена можливість використовувати мобільний Інтернет.

Накопичений запас міцності дозволяє комбінату реалізовувати важливі для виробництва інвестиційні програми. Зокрема, ПІВДГЗК продовжує капітальний ремонт будівель цехів дроблення та збагачення. Підприємство також веде реконструкцію діючих та будівництво нового хвостосховища.

Перед персоналом Південний ГЗК виконує фінансові зобов'язання:

у повному обсязі нараховує працівникам заробітну плату;

гроші на банківський рахунок робітників надходять у встановлені законодавством. України терміни.

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