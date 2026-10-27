В Киеве после атаки перекрыли Южный мост: когда возобновят движение и как его объехать

Об этом в телеграм-канале сообщили начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и пресс-секретарь Киевской ГВА Екатерина Поп.

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Когда откроют Южный мост в Киеве?

В настоящее время специалисты обследуют конструкции моста, чтобы оценить их состояние после обстрела.

По словам Екатерины Поп, решение о возобновлении движения будет принято только после завершения обследования мостового полотна.

Специалисты должны установить характер и масштабы повреждений, а также определить, безопасно ли пользоваться переправой.

В зависимости от результатов проверки движение могут возобновить полностью или частично. В то же время конкретные сроки открытия моста пока не называются.

Как объехать перекрытый Южный мост?

На период ограничений патрульная полиция определила отдельные маршруты объезда для грузовиков и легковых автомобилей.

Для грузового транспорта: с Бориспольской трассы нужно двигаться по улице Старобориспольской, далее – по Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.

Для легковых автомобилей: объезд организован по проспекту Николая Бажана и Днепровской набережной в направлении Дарницкого моста и моста Патона.

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Водителей призывают учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.

Схема объездного маршрута Южного моста в Киеве / Фото с телеграм-канала Алексея Белошицкого

Как работает метро после атаки?

Из-за последствий российского обстрела ограничили движение поездов по зеленой линии киевского метрополитена.

В настоящее время поезда курсируют только между станциями "Сырец" и "Выдубичи". На участке до станции "Красный хутор" движение поездов приостановлено, а станции используются в качестве укрытий.

По словам Екатерины Поп, возможность возобновления движения метро в направлении левого берега также будет зависеть от результатов обследования моста.

Что делается для возобновления движения?

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил Министерству инфраструктуры ускорить восстановительные работы на Южном мосту.



Людям нужно свободно перемещаться с одного берега на другой. Другие мосты работают, но нагрузка на них возросла– подчеркнул он.

Чтобы облегчить передвижение по городу, в Киеве запустили временный автобусный маршрут и увеличили количество автобусов, курсирующих через Дарницкий мост.

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Кроме того, совместно с "Укрзализныцей" готовятся дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик. Ожидается, что они начнут курсировать уже вечером 27 октября.

Местным властям также поручили следить за пассажиропотоком и при необходимости увеличивать количество наземного транспорта до станций метро и городской электрички.

Напомним, утром 27 октября из-за перекрытия Южного моста Киев оказался в тисках масштабных пробок. Наибольшие затруднения в движении наблюдались на левом берегу столицы, в частности на магистралях, ведущих к переправе. В КГГА призвали водителей заранее планировать поездки и пользоваться альтернативными маршрутами через Дарницкий мост.