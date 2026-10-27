Утром после обстрела Киев оказался в тисках безумных пробок

Местные телеграм-каналы сообщают, что затруднения с движением охватили ключевые магистрали, ведущие к переправе.

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Ситуация с пробками в Киеве

Из-за ограничений проезда автомобилисты вынуждены тратить значительно больше времени на дорогу во время утреннего часа пик.

Самая сложная ситуация на левом берегу. Из-за перекрытия Южного моста пробка тянется от Харьковского массива.

На правом берегу тоже пробки, в частности на проспектах Бандеры и Лобановского, Набережно-Рыбальской, Жилянской, Выговского и Берестейском проспекте.

В городской администрации просят водителей выбирать для пересечения Днепра Дарницкий мост, который на данный момент остается оптимальным маршрутом для выезда с Левого берега.

Также пассажирам общественного транспорта рекомендуют учитывать возможные задержки и отклонения от привычного расписания.

Несколько дней назад в результате российской атаки в столице уже возникал транспортный коллапс.

На этот раз россияне вновь провели атаку на Киев. Ночью баллистическая ракета нанесла удар по Южному мосту. В результате этого также пострадала инфраструктура метрополитена, в частности, участок между станциями "Дарница" и "Черниговская" и выходы со станции "Лесная".