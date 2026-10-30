Всего одна полоса и до 10 тонн: в Киеве частично открыли Южный мост

В Киеве частично открыли движение по Южному мосту / Иллюстративное фото из сети

30 октября в Киеве частично возобновили движение транспорта по Южному мосту в направлении с левого на правый берег. На данный момент проезд разрешен по одной полосе исключительно для автомобилей весом до 10 тонн.

Об этом сообщила КГГА. Adv популярные видео Что говорят власти о функционировании переправы? разрешение на проезд было выдано на основании технического обследования сооружения и заключений экспертизы Национального института развития инфраструктуры. В то же время встречное направление переправы – с правого берега на левый – пока остается полностью перекрытым. На этом участке продолжаются технические работы, а о возобновлении движения городские власти сообщат дополнительно. Специалисты готовят ремонт конструкций метро Параллельно специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными разрабатывают инженерные решения для восстановления поврежденных конструкций переправы. Первоочередное внимание уделяется восстановлению элементов, отвечающих за функционирование линий метрополитена. Водителей просят заранее учитывать установленные весовые и пространственные ограничения при планировании поездок по столице. Движение останавливали после российских обстрелов Напомним, ранее мы писали, что Южный мост полностью перекрыли после российской атаки 27 октября. Тогда из-за повреждений инфраструктуры также ограничили движение поездов по "зеленой" ветке метрополитена, а для транспорта организовывали альтернативные схемы объезда через другие мосты города.

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