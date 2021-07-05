Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его мнению, сосредотачиваться только на противодействии "Северному потоку-2" Украине не стоит. К гораздо более серьезным последствиям приведет запуск маршрута "Балканский поток". В связи с его строительством уже сократили объемы транзита газа через Украину.

Важно Венгрия хочет получать российский газ в обход Украины

По контракту, который подписали "Нафтогаз" и "Газпром" в 2019 году, сократили объемы транзита с 65 до 40 миллиардов кубометров газа. После 2024 года этот показатель уменьшится еще раз. Таковы последствия обхода Украины с юга.

На самом деле худшим для Украины является обходной южный маршрут,

– заметил Рябцев.

Эксперт заявил, что о ситуации с "Южным потоком" ни один из политиков ничего не говорил публично. Зато представители украинской власти сосредоточились на критике "Северного потока-2", который на самом деле является альтернативой трубопроводу "Ямал – Европа", что пролегает через Беларусь и Польшу.

Рябцев подчеркнул, что о потере средств Украиной в связи с запуском южного обходного маршрута отмечал лишь руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Политики должны были бы последовать примеру польских коллег и принять меры, чтобы обезопасить страну от уменьшения объемов транзита и снижения давления в транзитной трубе.

Что известно о "Балканском потоке"? Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока", которым транспортируют российский газ в Турцию и через Черное море – в Болгарию, Грецию, Македонию и Румынию. С начала 2021 года газ из России через южный маршрут получила Сербия, Босния и Герцеговина, а с октября – сможет еще и Венгрия.

В Украине нет единой магистральной системы газопроводов

По словам эксперта по энергетике, проблема заключается также в том, что в Украине нет единой, отдельной магистральной системе газопроводов. Система транзитных трубопроводов объединена с распределительной системой газопроводов. Соответственно, если снизится давление в главной трубе, то снизится и во всех остальных трубах. Это приведет к трудностям поставок газа потребителям в южных и восточных областях страны.

Он убежден, что Украина должна как можно быстрее начать реализацию сценарных планов, которые разработал "Оператор газотранспортной системы Украины". Решить все вопросы следует до 2024 года. Речь идет об оптимизации мощности газотранспортной системы (ГТС) так, как нужно Украине, и не думать о поддержке извне.

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Как Украине вернуть ситуацию в свою пользу

Специалист подчеркнул, что власти нужно переориентировать ГТС на внутренние потребности украинских потребителей. Кроме того, оценить как эффективнее всего использовать систему подземных газовых хранилищ, которая есть в Украине, и как обеспечить поступление соответствующих ветвей трубопроводов к тем месторождениям, которые будут разрабатываться.

Основной стратегической задачей Украины должна стать самодостаточность – обеспеченность тем газом, который добывается на нашей территории,

– пояснил Рябцев.

Вследствие сокращения объемов транзита метана, властям следует модернизировать ГТС, в частности, примешивать к метану не более 10% водорода. Стоит также проанализировать как его производить, присвоить статус источника так называемого розового водорода производству, которое можно развернуть при атомных станциях.

Геннадий Рябцев рассказал о запуске "Балканского потока": смотрите видео