Про це розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. На його думку, зосереджуватися лише на протидії "Північному потоку-2" Україні не варто. До набагато серйозніших наслідків призведе запуск маршруту "Балканський потік". У зв'язку з його будівництвом уже скоротили обсяги транзиту газу через Україну.

Важливо Угорщина хоче отримувати російський газ в обхід України

За контрактом, який підписали "Нафтогаз" і "Газпром" у 2019 році, скоротили обсяги транзиту з 65 до 40 мільярдів кубометрів газу. Після 2024 року цей показник зменшиться ще раз. Такими є наслідки обходу України з півдня.

Насправді найгіршим для України є обхідний південний маршрут,

– зауважив Рябцев.

Експерт заявив, що про ситуацію з "Південним потоком" жоден із політиків нічого не говорив публічно. Натомість представники української влади зосередилися на критиці "Північного потоку-2", який насправді є альтернативою трубопроводу "Ямал – Європа", що пролягає через Білорусь та Польщу.

Рябцев підкреслив, що про втрату коштів Україною у зв'язку із запуском південного обхідного маршруту зазначав лише керівник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон. Політики мали б наслідувати приклад польських колег та вжити заходів, щоб убезпечити країну від зменшення обсягів транзиту та зниження тиску в транзитній трубі.

Що відомо про "Балканський потік"? Газопровід "Балканський потік" є продовженням "Турецького потоку", яким транспортують російський газ до Туреччини та через Чорне море – до Болгарії, Греції, Македонії та Румунії. З початку 2021 року газ із Росії через південний маршрут отримала Сербія, Боснія і Герцеговина, а з жовтня – зможе ще й Угорщина.

В Україні немає єдиної магістральної системи газогонів

За словами експерта з енергетики, проблема полягає також у тому, що в Україні немає єдиної, окремої магістральної системи газогонів. Система транзитних трубопроводів об'єднана із розподільною системою газопроводів. Відповідно, якщо знизиться тиск у головній трубі, то знизиться й у всіх інших трубах. Це призведе до труднощів постачання газу споживачам у південних та східних областях країни.

Він переконаний, що Україна повинна якнайшвидше розпочати реалізацію сценарних планів, які розробив "Оператор газотранспортної системи України". Розв'язати усі питання слід до 2024 року. Мовиться про оптимізацію потужності газотранспортної системи (ГТС) так, як потрібно Україні, й не думати про підтримку ззовні.

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Як Україні повернути ситуацію на свою користь

Фахівець наголосив, що владі потрібно переорієнтувати ГТС на внутрішні потреби українських споживачів. Крім того, оцінити як найефективніше використовувати систему підземних газових сховищ, яка є в Україні, і як забезпечити надходження відповідних гілок трубопроводів до тих родовищ, які розроблятимуться.

Основною стратегічною задачею України має стати самодостатність – забезпеченість тим газом, який видобувається на нашій території,

– пояснив Рябцев.

Внаслідок скорочення обсягів транзиту метану, владі варто модернізувати ГТС, зокрема, домішувати до метану не більше 10% водню. Варто також проаналізувати як його виробляти, присвоїти статус джерела так званого рожевого водню виробництву, яке можна розгорнути при атомних станціях.

Геннадій Рябцев розповів про запуск "Балканського потоку": дивіться відео