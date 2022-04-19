Так называемый "Южный окружной военный суд России" назначил мужчине по делу "Хизб ут-Тахрир" 4 года тюрьмы и 13 лет колонии строгого режима. По материалам дела, обвиняемый не имел оружия, взрывчатки или боеприпасов, не планировал совершать ни одного террористического акта и не призывал других к совершению террористических действий.

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Приговор "суда"

По обвинительному заключению, крымский татарин якобы организовывал запрещенное в России конспиративное собрание "Хизб ут-Тахрир" в одном из домовладений в Крыму. Бывшая жена хозяина дома при этом несколько раз теряла сознание в суде при допросе – раньше она давала показания "следователю" в отделении ФСБ.

Также показания против Зиядинова якобы дал секретный "свидетель" под псевдонимом "Татарин". Он заявил, что обвиняемый вроде бы был членом запрещенной в России организации, проводил конспиративные мероприятия, активно "вербовал" других лиц для участия в якобы "террористической" деятельности.

Вместе с тем "свидетель" не смог подробно сообщить "суду" об обстоятельствах своего знакомства с Зиядиновым и детали якобы проведения подобных собраний. "Татарин", по словам адвоката подсудимого Айдера Азаматова, очень часто путался в своих показаниях, и даже российский прокурор был этим смущен.

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Защита настаивала, что по выводам независимого специалиста Елены Новожиловой, специалисты следствия Палеха и Мухаммед-Зарипов выполнили экспертизу с нарушением процессуальных и методологических правил. Однако "суд" не исключил их выводы из перечня улик.

Подсудимый и его защита называют процесс сфабрикованным и связывают аресты с выражением гражданской позиции и публичной критикой силовых структур за репрессии в отношении других крымских татар.

Что известно об Эмиле Зиядинове

Незаконно осужденный с детства занимался каратэ. Во время учебы в вузе также занимался тхэквондо, позже начал тренировать детей в родном поселке Красногвардейское в Крыму.

Мужчина поддерживал политических заключенных Кремля, крымских мусульман и их семьи. В 2018 году выходил с одиночным пикетом "Мусульмане не террористы", неоднократно ездил на суды с целью поддержки земляков в Москву и Ростов.

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В 2019 году крымского татарина и самого задержали вблизи дома Рустема Шейхалиева, во время обыска, якобы за "неподчинение правоохранительным органам". 7 июля 2020 года в доме Зиядинова был проведен обыск, после чего его арестовали.

Добавим, что первые аресты по делам "Хизб ут-Тахрир" в Крыму начались в 2015 году, когда российские власти внедрили на территории временно оккупированного полуострова нормы своего законодательства.

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