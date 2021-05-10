Глава самопровозглашенной Южной Осетии собирается посетить оккупированные Россией территории Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Там лидер оккупированной Россией части Грузии встретится со ставленниками России Денисом Пушилиным и Леонидом Пасичником.

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Визит запланирован уже на эту неделю, однако точная дата пока не сообщается.

Глава югоосетинского государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню "ДНР" 11 мая и Дню "ЛНР" 12 мая,

– говорится в сообщении.

Фактически Южная Осетия является такой же непризнанной в мире квазиреспубликой, как и "ДНР" и "ЛНР". Поэтому, все, что могут себе позволить эти "страны" – это устраивать такие "международные визиты" друг к другу.

Что известно о Южной Осетии? Это грузинский регион, который в августе 2008 года оккупировала Россия. Страна агрессор тогда оккупировала 20% территории Грузии и создала 2 так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от России. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Это грузинский регион, который в августе 2008 года оккупировала Россия. Страна агрессор тогда оккупировала 20% территории Грузии и создала 2 так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от России. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией.

Обратите внимание! Южная Осетия признала независимость "ДНР" и "ЛНР" в 2014 году. А в 2017 году Южная Осетия и "ДНР" заключили договор о дружбе и взаимопомощи.