Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БпЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к ХАЭС,

– говорится в сообщении чиновника.

Он отметил, что Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС.

"Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС – очередное подтверждение", – добавил Тюрин.

Ночная атака "Шахедов"

Вражеские дроны атаковали Украину всю ночь 20 сентября. Одной из целей была Хмельницкая область. "Шахеды" пытались пробиться туда в несколько волн: сначала примерно в 1 ночи, далее – в 05:18 и 05:44.

Утром очевидцы сообщали о звуках взрывов в Хмельницкой области. Как раз перед этим мониторинговые сообщества указывали, что в том регионе блуждает последний "Шахед".