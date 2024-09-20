О последствиях атаки, ситуацию на фронте, потери врага и другие главные события дня по состоянию на 20 сентября – в хронологии 24 Канала.

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06:41, 20 сентября А в 05:18 и 05:44 сообщили о новых звуках взрывов в Хмельницкой области. Перед этим мониторинговые каналы писали, что в том регионе блуждает последний "Шахед".

06:40, 20 сентября Воздушную тревогу в Ровенской области объявили в 03:53. Воздушные силы и мониторинговые сообщества писали о группе "Шахедов", которые летели в этом направлении.

06:38, 20 сентября Дроны долетели на Запад, во Львове работала ПВО Около 4 утра стало известно, что дроны долетели до Львовщины. Местные жители услышали звуки взрывов. Мониторы сообщали, что дрон удалось сбить.

06:35, 20 сентября Под Москвой пылает склад с матрасами Под Москвой загорелся склад с якобы матрасами. Площадь возгорания – около 5 тысяч квадратных метров. На месте возгорания частично обвалилась крыша, а само здание продолжает пылать. На место приехало несколько бригад спасателей. Огонь пытались укротить 65 человек, привлекли 22 единицы техники.

06:30, 20 сентября В Прикарпатье вражеские дроны-камикадзе долетели около 2 ночи 20 сентября. Впоследствии стало известно о работе ПВО.

06:19, 20 сентября Зеленский изменил состав Ставки Стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства ввел в состав ставки 3 новых людей: Кулебу Алексея Владимировича – Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины;

Сибигу Андрея Ивановича – Министра иностранных дел Украины;

Сметанина Германа Владимировича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

06:12, 20 сентября Впоследствии беспилотники фиксировали в Черкасской области. Дроны двигались южным курсом, некоторые из них меняли направления на северный и западный. В 01:08 Воздушные силы писали, что "Шахеды" на севере, западе и юге Черкасской области движутся курсом на Винницкую область. О взрывах вблизи Черкасс стало известно в 01:28.