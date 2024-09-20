Про наслідки атаки, ситуацію на фронті, втрати ворога та інші головні події дня станом на 20 вересня – у хронології 24 Каналу.

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06:41, 20 вересня А о 05:18 та 05:44 повідомили про нові звуки вибухів на Хмельниччині. Перед цим моніторингові канали писали, що в тому регіоні блукає останній "Шахед".

06:40, 20 вересня Повітряну тривогу у Рівненській області оголосили о 03:53. Повітряні сили та моніторингові спільноти писали про групу "Шахедів", які летіли у цьому напрямку.

06:38, 20 вересня Дрони долетіли на Захід, у Львові працювала ППО Близько 4 ранку стало відомо, що дрони долетіли до Львівщини. Місцеві мешканці почули звуки вибухів. Монітори повідомляли, що дрон вдалося збити.

06:35, 20 вересня Під Москвою палає склад з матрацами Під Москвою загорівся склад з нібито матрацами. Площа займання – близько 5 тисяч квадратних метрів. На місці займання частково обвалився дах, а сама будівля продовжує палати. На місце приїхало кілька бригад рятувальників. Вогонь намагались приборкати 65 осіб, залучили 22 одиниці техніки.

06:30, 20 вересня До Прикарпаття ворожі дрони-камікадзе долетіли близько 2 ночі 20 вересня. Згодом стало відомо про роботу ППО.

06:19, 20 вересня Зеленський змінив склад Ставки Стало відомо, що Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави ввів до складу ставки 3 нових людей: Кулебу Олексія Володимировича – Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад і територій України;

Сибігу Андрія Івановича – Міністра закордонних справ України;

Сметаніна Германа Володимировича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

06:12, 20 вересня Вибухи у Черкаській області Згодом безпілотники фіксували у Черкаській області. Дрони рухалися південним курсом, деякі з них змінювали напрямку на північний та західний. О 01:08 Повітряні сили писали, що "Шахеди" на півночі, заході та півдні Черкащини рухаються курсом на Вінниччину. Про вибухи поблизу Черкас стало відомо о 01:28.