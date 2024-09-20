Про наслідки атаки, ситуацію на фронті, втрати ворога та інші головні події дня станом на 20 вересня – у хронології 24 Каналу.
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А о 05:18 та 05:44 повідомили про нові звуки вибухів на Хмельниччині. Перед цим моніторингові канали писали, що в тому регіоні блукає останній "Шахед".
Повітряну тривогу у Рівненській області оголосили о 03:53. Повітряні сили та моніторингові спільноти писали про групу "Шахедів", які летіли у цьому напрямку.
Дрони долетіли на Захід, у Львові працювала ППО
Близько 4 ранку стало відомо, що дрони долетіли до Львівщини. Місцеві мешканці почули звуки вибухів. Монітори повідомляли, що дрон вдалося збити.
Під Москвою палає склад з матрацами
Під Москвою загорівся склад з нібито матрацами. Площа займання – близько 5 тисяч квадратних метрів.
На місці займання частково обвалився дах, а сама будівля продовжує палати. На місце приїхало кілька бригад рятувальників. Вогонь намагались приборкати 65 осіб, залучили 22 одиниці техніки.
До Прикарпаття ворожі дрони-камікадзе долетіли близько 2 ночі 20 вересня. Згодом стало відомо про роботу ППО.
Зеленський змінив склад Ставки
Стало відомо, що Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави ввів до складу ставки 3 нових людей:
- Кулебу Олексія Володимировича – Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад і територій України;
- Сибігу Андрія Івановича – Міністра закордонних справ України;
- Сметаніна Германа Володимировича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Вибухи у Черкаській області
Згодом безпілотники фіксували у Черкаській області. Дрони рухалися південним курсом, деякі з них змінювали напрямку на північний та західний.
О 01:08 Повітряні сили писали, що "Шахеди" на півночі, заході та півдні Черкащини рухаються курсом на Вінниччину.
Про вибухи поблизу Черкас стало відомо о 01:28.
Вибухи в Запоріжжі
Гучні звуки у Запоріжжі пролунали о 00:00, жо цього Повітряні Сили оголосили про загрозу атак дронів та ракет.