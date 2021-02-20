Боятся даже мертвого: к мемориалу Немцова в Москве запретили приносить цветы
В Москве полиция запретила возлагать цветы к мемориалу оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Там постоянно патрулируют полицейские.
Источник:МБХ
Григорий Симаков – волонтер проекта "Немцов мост" рассказал, что и самого мемориала пока фактически нет.
Актуально Путин заявил, что нашел заказчиков убийства Немцова – своего главного врага
Постоянно прохаживаются патрули из двух полицейских. Проходить и останавливаться можно, а цветы класть не дают. Сразу пугают задержанием. Просто без каких-либо оснований, ссылаются на некий приказ,
– заявил Симаков.
Когда у правоохранителей просят показать этот приказ, они заявляют, что – всего-навсего исполнители.
Нападение на мемориал Немцова
- В ночь с 19 на 20 февраля 2021 года неизвестные напали и фактически полностью уничтожили мемориал.
- Сейчас место убийства Немцова огородили металлическим забором.
Убийство Немцова: что известно
- Борис Немцов – российский оппозиционный политик. При жизни и после смерти его называли одним из главных личных врагов президента России Владимира Путина.
- Немцова убили 28 февраля 2015 года. В тот вечер он прогуливался по Большому Москворецкому мосту вместе со своей возлюбленной – украинкой Анной Дурицкой.
- За несколько дней до смерти в интервью Немцов заявил, что опасается: Путин может его убить. Оппозиционер подчеркнул: "Считаю, что именно он (Путин, – 24 канал) развязал войну в Украине".
- Накануне гибели Немцов напророчил Путину судьбу Адольфа Гитлера.
Поделиться новостью