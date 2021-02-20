В Москве полиция запретила возлагать цветы к мемориалу оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Там постоянно патрулируют полицейские.

Григорий Симаков – волонтер проекта "Немцов мост" рассказал, что и самого мемориала пока фактически нет.

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Постоянно прохаживаются патрули из двух полицейских. Проходить и останавливаться можно, а цветы класть не дают. Сразу пугают задержанием. Просто без каких-либо оснований, ссылаются на некий приказ,

– заявил Симаков.

Когда у правоохранителей просят показать этот приказ, они заявляют, что – всего-навсего исполнители.

Нападение на мемориал Немцова

В ночь с 19 на 20 февраля 2021 года неизвестные напали и фактически полностью уничтожили мемориал.

Сейчас место убийства Немцова огородили металлическим забором.

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