Немцов за день до своей смерти предсказал Путину судьбу Гитлера: видео

За день до своей трагической гибели российский оппозиционный политик Борис Немцов заявил, что со временем отношение к президенту РФ Владимиру Путину и периоду его управления государством будет таким же, как к Адольфу Гитлеру.

Об этом Немцов сказал на встрече с журналистами и представителями других позиционных движений 26 февраля 2015 года. Встреча была посвящена подготовке к мирному маршу "Весна" против диктатуры, пропаганды и войны с Украиной. Уже 27 февраля Немцова убили несколькими выстрелами в спину.

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Видео с выступлением Немцова и его размышлениями о так называемой системной (разрешенной) оппозиции в России недавно опубликовали в YouTube.

Все это сразу – я подчеркиваю, сразу – развернется на 180 градусов, так же как разворачивается на 180 градусов любая тотальная ложь. В 30-е годы немецкий народ был очарован Гитлером, а сейчас Гитлера все ненавидят. Вот точно такое же будет с Путиным. Просто то же самое, один в один,

– заявил за день до своей гибели Немцов.

"Я понимаю, что сейчас говорить об этом будет казаться кому-то очень неприятным, но через некоторое время, когда Путина не станет, а у нас останется стенограмма сегодняшней встречи, мне будет очень интересно, чтобы все присутствующие ее снова послушали", – добавил оппозиционер.

Смотрите видео последнего выступления Бориса Немцова:

Кто такой Борис Немцов?Известный российский политик-оппозиционер, который критиковал власть страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонникам оккупационной власти Донбасса.



Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответа, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.