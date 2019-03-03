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      Немцов за день до своей смерти предсказал Путину судьбу Гитлера: видео

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      В последнем выступлении Немцов напророчил Путину судьбу Гитлера
      В последнем выступлении Немцов напророчил Путину судьбу Гитлера / ТАСС

      За день до своей трагической гибели российский оппозиционный политик Борис Немцов заявил, что со временем отношение к президенту РФ Владимиру Путину и периоду его управления государством будет таким же, как к Адольфу Гитлеру.

      Об этом Немцов сказал на встрече с журналистами и представителями других позиционных движений 26 февраля 2015 года. Встреча была посвящена подготовке к мирному маршу "Весна" против диктатуры, пропаганды и войны с Украиной. Уже 27 февраля Немцова убили несколькими выстрелами в спину.

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      Видео с выступлением Немцова и его размышлениями о так называемой системной (разрешенной) оппозиции в России недавно опубликовали в YouTube.

      Все это сразу – я подчеркиваю, сразу развернется на 180 градусов, так же как разворачивается на 180 градусов любая тотальная ложь. В 30-е годы немецкий народ был очарован Гитлером, а сейчас Гитлера все ненавидят. Вот точно такое же будет с Путиным. Просто то же самое, один в один,
      заявил за день до своей гибели Немцов.

      "Я понимаю, что сейчас говорить об этом будет казаться кому-то очень неприятным, но через некоторое время, когда Путина не станет, а у нас останется стенограмма сегодняшней встречи, мне будет очень интересно, чтобы все присутствующие ее снова послушали", – добавил оппозиционер.

      Смотрите видео последнего выступления Бориса Немцова:

      Кто такой Борис Немцов?Известный российский политик-оппозиционер, который критиковал власть страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонникам оккупационной власти Донбасса.

      Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответа, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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      Теги: Владимир Путин Новости России Убийство Немцова Борис Немцов Новости политики
      Источник: 24 Канал
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