Нємцов за день до своєї смерті напророкував Путіну долю Гітлера: відео

За день до своєї трагічної загибелі російський опозиційний політик Борис Нємцов заявив, що з часом ставлення до президента РФ Володимира Путіна та періоду його керування державою буде таким самим, як до Адольфа Гітлера.

Про це Нємцов сказав на зустрічі з журналістами та представниками інших позиційних рухів 26 лютого 2015 року. Зустріч була присвячена підготовці до мирного маршу "Весна" проти диктатури, пропаганди та війни з Україною. Вже 27 лютого Нємцова вбили кількома пострілами у спину.

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Відео з виступом Нємцова та його роздумами про так звану системну (дозволену) опозицію в Росії нещодавно опублікували у YouTube.

Все це відразу – я наголошую, відразу – розвернеться на 180 градусів, так само як розвертається на 180 градусів будь-яка тотальна брехня. У 30-ті роки німецький народ був зачарований Гітлером, а зараз Гітлера усі ненавидять. Ось точно таке ж буде з Путіним. Просто те ж саме, один в один,

– заявив за день до своєї загибелі Нємцов.

"Я розумію, що зараз говорити про це видаватиметься комусь дуже неприємним, але за деякий час, коли Путіна не стане, а у нас залишиться стенограма сьогоднішньої зустрічі, мені буде дуже цікаво, щоб усі присутні її знову послухали", – додав опозиціонер.

Дивіться відео останнього виступу Бориса Нємцова:

Хто такий Борис Нємцов? Відомий російський політик-опозиціонер, який критикував владу країни, зокрема й президента Володимира Путіна. Нємцов засуджував анексію Криму та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити підтримку прихильникам окупаційної влади Донбасу.



Нємцова вбили 27 лютого 2015 року у центрі Москви кількома пострілами у спину. За цей злочин до в’язниці посадили 5 виконавців (усі – чеченці). Самого вбивцю Заура Дадаєва засудили до 20 років ув’язнення, а його спільникам дали від 11 до 19 років. При цьому слідство так і не дало відповіді, хто замовив убивство Нємцова. Проте чимало активістів та опозиціонерів підозрюють у цьому лідера Чечні Рамзана Кадирова.