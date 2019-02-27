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      Каким был Немцов: воспоминания родственников и единомышленников

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      Борис Немцов
      Борис Немцов / Getty Images

      Борис Немцов был разным и запомнился тем, кому пришлось его знать в разных образах: первый губернатор Нижегородской области, реформатор, яркий оппозиционер, харизматичный лидер, хороший человек.

      4 года назад, 27 февраля 2015 года, Бориса Немцова убили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Журналисты 24 канала собрали для вас самые яркие воспоминания об оппозиционном политике.

      Мама Бориса Немцова Дина Яковлевна:

      Боря был доверчивый, открытый. Часто этим пользовались. Часто его подводили, а, бывало, и предавали. Были и преданные, и порядочные люди, которые ему всегда помогали, — истинные немногочисленные друзья: Валерий Аникин (погиб в автокатастрофе в 2000 г.), Татьяна Алексеевна Гришина — помощник губернатора, по-настоящему ответственный, честный, преданный друг. Таких людей мало. Были, конечно, и другие, но я говорю о тех, кого лично знаю.

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      Российский оппозиционер Илья Яшин:

      Немцов мог легко устроиться, найти общий язык. Он знал всех этих людей, которые принимают решения, умел договориться, найти компромисс. Но лично для себя он даже не пытался это делать. Контакты с представителями власти у него были только по одной теме — когда нужно было кого-то вытащить из-за решетки. Тогда он готов был идти на кулуарный, непубличный контакт. Это было для меня совсем в новинку. В эпоху противостояния "Яблока" и СПС я привык, что и те и другие ходили в Кремль, и каждый пытался друг друга перехитрить, то есть арбитром всегда был дяденька в Кремле. Немцов на моей памяти, за то время, что мы с ним были знакомы, никогда в эти игры не играл.

      Бывшая жена Раиса Немцова:

      Он, конечно, был очень активный человек. Когда вышла его книга, которая называлась "Исповедь бунтаря", вначале мне это название показалось несколько надуманным. А потом я подумала и решила, что, в принципе, это правда, он был именно бунтарь. Я вспомнила, что он не вступил в комсомол. Как-то мама рассказала, что когда он окончил школу с золотой медалью, ему дали характеристику. Характеристика была прекрасная, но конец был такой: "политически неблагонадежен"… Даже в тот момент, когда он был губернатором, депутатом, все равно он, будучи в системе власти, часто поступал наперекор. Например, чего стоит этот миллион подписей, которые он собрал против войны в Чечне. Это было неприятно Ельцину, вы же сами понимаете.

      Дочь президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева:

      Он был такой яркий, полный жизни, идей, энергии, неуемный даже, в этом он на папу был похож. Бесшабашный в чем-то. Помню, как я его уговаривала согласиться на предложение пойти работать в правительство. А он безумно любил свой Нижний Новгород, все у него там получалось, он был там любимцем. Чубайс ему звонил, и многие ему звонили, а он говорил: "Нет, я не поеду в Москву, я не хочу". И тогда папа попросил меня поехать к нему. Я поехала. Боря очень удивился, когда меня увидел, мы тогда были не очень хорошо знакомы. Мы проговорили с ним, кажется, всю ночь, и в конце он признался, что его сразил один мой аргумент. Я ему сказала: "Боря, когда тебе нужна была помощь, папа тебе помогал, поддерживал, а сейчас, когда помощь нужна ему, ты отказываешься". Правда, я тогда с ним была на "вы". Он задумался и потом приехал. Вот такая у меня с Борей была история.

      Российский олигарх Михаил Прохоров:

      Я иногда ему говорил: "Борь, ты что видишь, о том поешь. То есть, какой ты политик? Политик — это человек, который в некотором смысле говорит то, что от него хотят услышать. И это тоже форма профессионализма. А ты — борец за права человека". Я его по-дружески, в шутку называл борцом за права человека. Политика — это искусство возможного, компромиссы. А ты, говорил я ему, человек бескомпромиссный. Потому что, если ты в чем-то убежден в эту конкретную минуту, с тобой договориться невозможно ни о чем. А он мне говорил: "Ты ничего в этом не понимаешь, чего ты ко мне лезешь?". И мы договорились, что никогда политику не обсуждаем.

      Журналист и телеведущая Ксения Собчак:

      Борю я знаю даже дольше чем "знаю". Он любил, раскатисто смеясь, рассказывать историю о том, как катал меня на саночках в Давосе во время важной папиной встречи... Потом мы стали друзьями – он восхищал меня внутренней свободой, говорил что думал, никогда "деликатно" не молчал. Был честным, искрящимся, ярким человеком. Жил стремительно и умер как настоящий борец. Он был блестящим оратором и харизматом. Таких сейчас вроде и нет – никому не нужно искусство убеждать, все и так убеждены, без всяких дебатов... А на последнем своем дне рождения он мне шепнул: "Ты крутая, Собчак, хоть и баба". Но от него слышать это было приятно. Всегда.

      Экс-госсекретарь США Джон Керри:

      Он посвятил свою жизнь более демократичной, преуспевающей и открытой России, а также укреплению отношений между Россией и ее соседями и партерами, включая Соединенные Штаты... США призывают российские власти действовать быстро, найти и предать правосудию виновных. Наши мысли с российским народом, семьей и друзьями Немцова.

      Российский бизнесмен Михаил Фридман:

      Он не был конъюнктурщиком — занимался тем, чем считал правильным. Я был, наверное, одним из самых близких его друзей. И я прекрасно понимал, что строить с ним взаимоотношения в бизнесе абсолютно бесперспективно, потому что он точно продолжит свою политическую линию. Мы тогда общались очень много и очень часто. И я ему сказал откровенно: «Борь, смотри, ты, безусловно, будешь заниматься политикой. Я знаю тебя, ты не сможешь промолчать. Ты точно будешь высказывать свою точку зрения. Не важно, согласен ты со мной или не согласен, я не вправе влиять на твои оценки, но это точно будет наносить ущерб моей работе. Я себе это позволить не могу. Надо смотреть реалиям в глаза». Я всегда это делаю и считаю, что это правильно. Боря всегда хорошо и честно реагировал. Он понимал, что это так. Я не верил, что он может себя поменять. Это было предопределено, что он поедет на Майдан, что будет давать самые жесткие комментарии. Это было понятно изначально, и поменять он себя не мог. Это был бы уже не Боря. Как говорил Наполеон: если бы я умел заключать перемирия, то это был бы не я, а мой внук. Это про Немцова. Он в этом отношении был не гибкий человек. И я открыто ему сказал, что по бизнесу вряд ли могу быть ему полезен. И даже тени обиды у него не было.

      По материалам: Дождь, Slon.ru

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      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Новости России Борис Немцов Убийство Немцова
      Источник: 24 Канал
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