Между митингующими и оккупантами возник конфликт. Об этом журналистам рассказали местные жители.
К теме В Энергодаре оккупанты открыли огонь по протестующим и сбежали на "бобике"
Оккупанты произвели предупредительные выстрелы в воздух.
Что происходит в Энергодаре 20 марта:
- В Энергодаре Запорожской области оккупанты похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка – он с вечера 19 марта не выходит на связь.
- Люди вышли на массовый митинг, чтобы остановить этот произвол. И планируют выходить, пока заместителя городского головы не вернут.
- Недавно российские захватчики открыли огонь по митингующим. После этого рашисты сбежали на "бобике". Информации о погибших или пострадавших пока нет.