Между митингующими и оккупантами возник конфликт. Об этом журналистам рассказали местные жители.

К теме В Энергодаре оккупанты открыли огонь по протестующим и сбежали на "бобике"

Оккупанты произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Что происходит в Энергодаре 20 марта: