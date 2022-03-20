Між учасниками мітингу та окупантами виник конфлікт. Про це журналістам розповіли місцеві мешканці.

До теми В Енергодарі окупанти відкрили вогонь по протестувальниках і втекли на "бобіку"

Окупанти зробили попереджувальні постріли у повітря.

Що відбувається в Енергодарі 20 березня: