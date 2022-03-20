Між учасниками мітингу та окупантами виник конфлікт. Про це журналістам розповіли місцеві мешканці.
До теми В Енергодарі окупанти відкрили вогонь по протестувальниках і втекли на "бобіку"
Окупанти зробили попереджувальні постріли у повітря.
Що відбувається в Енергодарі 20 березня:
- В Енергодарі Запорізької області окупанти викрали першого заступника мера Івана Самойдюка – він з вечора 19 березня не виходить на зв'язок.
- Люди вийшли на масовий мітинг, аби зупинити це свавілля. І планують виходити доти, доки заступника міського голови не повернуть.
- Нещодавно російські загарбники відкрили вогонь мітингувальниках. Після цього рашисти втекли на "бобіку". Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.