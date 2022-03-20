Відео з протесту, на якому окупанти відкрили по мирних людях вогонь, оприлюднив у мережі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Росіяни стріляли в Енергодарі по мирних людях

Російські загарбники викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Про це стало відомо 20 березня.

Місцеві жителі одразу ж вийшли до будівлі міської ради на протест проти викрадення та утримання у неволі громадян України. На акції росіяни намагалися викрасти й інших місцевих жителів.

Крім того, рашисти відкрили вогонь по мирних людях. Українці кричали їм, що вони без зброї, просили припинити вогонь. Однак загарбники продовжували стріляти, а тоді втекли кудись на "бобіку". Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає.

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