Видео из протеста, на котором оккупанты открыли по мирным людям огонь, обнародовал в сети городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Россияне стреляли в Энергодаре по мирным людям

Российские захватчики похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Об этом стало известно 20 марта.

Местные жители сразу вышли к зданию городского совета на протест против похищения и содержания в неволе граждан Украины. На акции россияне пытались похитить и других местных жителей.

Кроме того, рашисты открыли огонь по мирным людям. Украинцы кричали им, что они без оружия, просили прекратить огонь. Однако захватчики продолжали стрелять, а затем сбежали куда-то на "бобике". Информации о погибших или пострадавших пока нет.

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