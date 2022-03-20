Новину повідомив Дмитро Орлов – міський голова Енергодара. Він заявив, що окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії.

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Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка. В якому він перебуває стані, нам не відомо. Сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено,

– заявив Орлов.

Міський голова також зауважив, що окупанти розпочали фізичний, і психологічний тиск на активних в своїй публічній діяльності місцевих жителів.

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